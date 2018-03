Leitura de férias: descobrindo o prazer de ler

Alunos do 5º ano do Fundamental I demonstraram entusiasmo com livro lido nas férias

O gosto e o prazer pela leitura começam quando a criança se deslumbra com o maravilhoso emanado do livro, ou seja, com a história, pois não são as letras nem as sílabas que as extasiam, mas o enredo.

Foi exatamente esse entusiasmo que as professoras do 5° ano do Fundamental I do Santa Maria presenciaram na volta às aulas, quando as crianças relataram o quanto haviam gostado de ler o livro que foi sugerido para as férias.

Um livro de fruição, onde os alunos, através da leitura autônoma, puderam ter a oportunidade de aumentar a confiança que têm como leitores, encorajando-se para aceitar desafios mais complexos.

Em sala, as crianças comentaram sobre o que leram e, apesar de parecer uma proposta simples, sabemos que quando elas ouvem outras interpretações sobre o mesmo texto, passam a considerar diferentes pontos de vista e revêm os seus, modificando-os, ampliando-os ou reforçando-os.

Livros para divertir, para imaginar, para conhecer outras culturas, para estudar… O importante é estimular o gosto pela leitura para que as crianças aprendam desde pequenas que ler é algo importante para o desenvolvimento do intelecto e também o caminho mais curto para adquirir conhecimento, além de muito prazeroso.