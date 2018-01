Leitura compartilhada

Obra de Machado de Assis foi lida em conjunto no Supletivo

Os alunos do 2º ano do Ensino Médio da EJA (Educação para Jovens e Adultos) do Santa Maria fizeram a leitura do clássico “O alienista”. Os encontros aconteceram semanalmente na Biblioteca do Colégio.

Trata-se de uma obra de extrema relevância na formação dos estudantes. De autoria do célebre autor brasileiro Machado de Assis, “O alienista” narra a história de um médico que inicia estudos sobre a loucura e seus graus. Para isso, funda um hospício e faz uso de cobaias humanas para suas pesquisas.