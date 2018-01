Lançamento de livro na Biblioteca Pe. Moreau

No sábado, 18 de fevereiro, a Biblioteca Pe. Moreau do Colégio Santa Maria, em parceria com a Contos e Encantos Editora, promoveu o lançamento do livro “Encanto na Floresta”!

O evento, que foi aberto ao público em geral, contou com a presença do autor, Alexander Osellame Sales, dos ilustradores Aparecido Fernandes Norberto (Cidão) e José Wilson Magalhães, do fundador da editora Contos e Encantos e também autor Luiz Carlos Sales e da jovem artista plástica Karen Benedik Santos, de apenas 10 anos, que contribuiu pintando uma tela especialmente para compor a contracapa do livro!

O livro “Encanto na Floresta” traz uma linda história de amor e magia que aborda valores importantes para a vida humana e algumas particularidades da cultura indígena.

Durante o lançamento, foram distribuídos autógrafos, desenhos e brindes para quem adquirisse o livro, e um delicioso coquetel foi servido aos convidados.

Roberto Ferrari, Presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, prestigiou o evento e enfatizou a importância do trabalho da Biblioteca ao incentivar as crianças a desenvolver cada vez mais o hábito cultural de ler, escrever e apreciar obras de arte.

Uma tarde agradável, cultural e de incentivo à leitura para toda a família!