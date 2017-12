Jogos de Raciocínio ajudam no aprendizado da Matemática

Autoria: Vanini Andolfato Mesquita

A Matemática é ainda uma ciência que muitos acreditam ser rigorosa, formal e abstrata e tais concepções levam a uma prática pedagógica impessoal e, por vezes, dissociada da realidade, o que torna o ensino e a aprendizagem processos cercados de dificuldades,

Diante das dificuldades enfrentadas no ensino da Matemática, a equipe de professores do 5º ano do Colégio Santa Maria prioriza não a reprodução, mas sim a construção dos conhecimentos e o desenvolvimento das habilidades de pensamento.

Pensando neste ensino mais dinâmico e interdisciplinar, o 5º ano utiliza os jogos matemáticos como prática escolar e familiar porque acredito que seja um processo dinâmico no qual o aluno torna-se o agente dessa construção ao vivenciar situações, estabelecer conexões com o seu conhecimento prévio, perceber e construir significados.

Hoje, no 5º ano, os jogos matemáticos desencadeiam situações nas quais o aluno precisa ultrapassar a fase da diversão, inicialmente vista na atividade, partindo para uma fase de análise de atitudes, permitindo-lhe a compreensão de seu próprio processo de aprendizagem.