Jogos Olímpicos na escola

Autoria: Elisabeth Costa

Em tempos de Olimpíada no Brasil, como não aproveitar a oportunidade de transportar o clima para as aulas de Educação Física na escola? Foi o que fez o professor Cleber, responsável pelas turmas do 3º ano do Ensino Fundamental do Santa Maria.

A partir dos estudos a respeito da origem dos jogos, seus símbolos e ideais, informações veiculadas pelos meios de comunicação desde o início do ano, surgiu a proposta de uma série de atividades que culminou no Dia Olímpico. Durante as duas primeiras semanas de agosto, além de acompanhar toda a movimentação em torno do início do evento inédito no Brasil, os alunos se empenharam na preparação e treinamento para a participação nos jogos.

Com hasteamento da Bandeira do Brasil e execução dos Hinos Nacional e do Colégio Santa Maria, cada classe representou uma delegação. Com adereços e bandeiras representando França, China, Canadá e Rússia, alunos e professores reuniram-se no Ginásio de Esportes para viver a experiência de competir em equipe, em busca de uma medalha – representação do esforço, dedicação e união dos grupos.

A vibração dos colegas, que incentivavam seus representantes, animou a tarde de 15 de agosto. Entre as diversas modalidades, o professor elegeu o voleibol e o handebol (adaptados), a ginástica e o cabo de guerra. Ao final, os vencedores receberam suas medalhas das mãos de suas professoras. As aprendizagens foram inúmeras: competição sadia, dedicação, empenho e respeito ao próximo.

O momento foi uma bonita oportunidade de reafirmar que o esporte é um instrumento para a promoção de paz, união, respeito por regras, adversários e diferenças culturais. Os princípios dos Jogos Olímpicos são a amizade, a compreensão mútua, a igualdade, a solidariedade e o “fair play” (jogo limpo), valores que devem ser aplicados no dia a dia.