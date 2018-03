Jogos matemáticos

Autoria: Fatima Regina Fernandes Trigo Perazzoli

O jogo faz parte da rotina do Jardim II do Colégio Santa Maria e possibilita aos alunos diversas aprendizagens de maneira lúdica e desafiadora. As situações são planejadas cuidadosamente e encontram-se integradas aos projetos e estudos da série. Estes momentos possibilitam a participação das crianças em diferentes desafios, contemplando noções matemáticas relacionadas ao sistema de numeração, espaço e forma.

Entre os jogos preferidos pelos alunos do Jardim II B estão Cubra e Descubra, Jogo da Pizza, Dominó de Quantidades, Bingo de Números, Desafio dos Macacos e Corrida das Galinhas. Nestes jogos, as crianças identificam e nomeiam os números, realizam contagens, estabelecem relações entre números e quantidades, formam agrupamentos e apropriam-se da sequência numérica.

As noções de espaço e as figuras geométricas também são contempladas em desafios propostos com os jogos de construção, blocos lógicos e quebra-cabeças. Ao criarem, por exemplo, diferentes construções com as formas e figuras, desenvolvem a percepção espacial, as noções de posição, localizam os objetos no espaço, identificam e nomeiam as figuras geométricas e fazem diversas representações.

Desta forma, ao jogar, as crianças vivenciam situações-problema em que acionam seus conhecimentos matemáticos e desenvolvem sua capacidade de pensar, observar, analisar, antecipar, levantar hipóteses, testá-las e avaliá-las. Por outro lado, estas vivências também favorecem o convívio com o colega, a troca de conhecimentos, a compreensão e o cumprimento de regras estabelecidas.

Assim, jogando se aprende ganhar e perder, esperar a sua vez, lidar com as regras, cooperar, respeitar e superar desafios.

Então…Vamos jogar?