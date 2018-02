Jogos interclasses

Autoria: Wallace Marante

Os jogos de integração interclasses para os alunos do 6º ano do Santa Maria foram realizados com a intenção de finalizar o ano letivo repleto de experiências corporais e esportivas significativas e recheadas de aprendizado, tanto no âmbito das habilidades como no das atitudes relacionadas à competição, disputa, respeito às regras e aos adversários e espírito de fair play e confraternização dentro de um grupo que estará reunido em 2018 em outras configurações de turmas e possibilidades de relacionamentos.

Os alunos foram preparados obedecendo a um processo de organização, treinamento e análise tática e técnica nas modalidades disputadas. Durante o evento, o espírito de equipe esteve presente no desempenho atlético, mas também na vibração pelos companheiros, afinal, todos participaram como atletas e também como torcedores de suas próprias turmas.

As situações competitivas e cooperativas vivenciadas pelos alunos se manifestaram nas disputas leais e imbuídas do espírito de integração, união e parceria entre as diferentes turmas.

Os alunos demonstraram disposição e empenho em consolidar a identidade criada com seu grupo ao longo do ano, considerando ainda os seus adversários como parte importante de todo esse processo, até mesmo porque no próximo ano, o adversário de hoje ano que vem poderá estar jogando a seu lado, na sua turma.

Os valores e virtudes da educação do CSM foram colocados à prova e a marcante presença dos alunos, a colaboração com todas as etapas da programação e o entusiasmo revelado durante as partidas merece destaque!

Parabenizamos a todos os participantes que demonstraram muita garra e cooperação, competição sadia e respeitosa, valorização do adversário e dos companheiros de equipe, persistência, perseverança, planejamento e execução de planos táticos, confraternização do grupo série, fair play, solidariedade e coerência nas atitudes e condutas desportivas.