Jogos Interclasses no Ensino Médio

Autoria: Adão Abucham Gomes e José Ricardo Rik do Val

Neste ano de 2016, a equipe de Educação Física do Ensino Médio do Colégio Santa Maria realizou a 18ª edição dos Jogos Interclasses, portanto o Torneio já é “maior de idade”.

Ao longo destes anos, o formato original pouco se alterou. Já a adesão dos alunos e a repercussão do evento no ciclo se modificaram bastante. No início, eram poucas turmas participando e o torneio ficava restrito ao sábado de sua realização. Atualmente, contamos com uma participação em massa dos alunos, com repercussão de informações e fatos antes e depois de cada etapa, inclusive com a discussão e análises dos resultados colocadas em destaque nas aulas de Educação Física subsequentes. Com isso, o número de modalidades oferecidas aumentou, por exemplo, com a entrada de Atletismo, salto em altura, em distância e corrida.

A partir de uma votação entre as salas, no início do ano, a escolha das modalidades que integrarão cada uma das três etapas do ano ocorre em clima de eleições, garantindo a diversidade das experiências e a não repetição de alguma modalidade. A cada etapa os alunos praticam jogos diferentes.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da presença significativa dos alunos nos sábados do torneio, do envolvimento com as aulas preparatórias e do empenho com que atuam nos jogos, dois indicativos de grande mobilização coletiva e envolvimento da comunidade com o torneio se expressam na confecção de camisetas /uniformes personalizados e criativos e a escolha de um Professor “Padrinho”, que apoia, incentiva e acompanha sua classe. Essas atividades não são obrigatórias, mas já estão presentes na cultura dos jogos.

Com isso, acreditamos que os Jogos Interclasses ultrapassem os limites do componente Educação Física e também da área de Linguagens e Códigos, sendo uma atividade curricular relevante que dialoga com o ciclo do Ensino Médio como um todo no Colégio Santa Maria.