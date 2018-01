Autoria: Wallace Marante

A primeira edição dos jogos de integração para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II do Santa Maria foi realizada há alguns dias. Além da recepção e acolhida aos alunos novos, o evento fez parte das atividades responsáveis pela criação de identidade e sociabilização do novo grupo que se formou em 2017.

Durante as aulas de Educação Física, os alunos foram preparados obedecendo a um processo de organização, conhecimento e treinamento nas modalidades disputadas. Eles participaram da escolha das modalidades que preferiram praticar e, mesclando as equipes com integrantes de outras turmas, partiram para disputas acirradas mas leais e imbuídas do espírito de integração, união e parceria entre as diferentes turmas.

Por meio da linguagem do esporte, os alunos e alunas colocaram em prática valores e virtudes intrínsecos ao processo de trabalho com desporto: competição sadia e respeitosa, valorização do adversário e dos companheiros de equipe, persistência, perseverança, planejamento e execução de planos táticos, confraternização do grupo série, fair play, solidariedade e coerência nas atitudes e condutas desportivas.

Os professores de sala de aula também entraram em “campo” propondo desafios aos alunos que foram desde a tradicional queimada, tênis de mesa, cabo de guerra, até a perna de pau e pula corda que deram um caráter lúdico e de muito envolvimento entre professores e alunos.

Parabenizamos a todos os participantes que demonstraram muita garra, cooperação e espírito de equipe, participando não somente como atletas, mas também vibrando com o desempenho dos colegas de turma. No segundo semestre tem mais… Preparem-se!