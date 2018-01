Alunos do Jardim II do Santa Maria elaboram livro com ilustrações e história recontada do conto que emociona gerações

Desde o começo do ano, o Jardim II D está desenvolvendo um projeto que surgiu a partir do interesse das crianças sobre sementes. Inicialmente o grupo acreditava que de todas as sementes nasceriam pés de feijões mágicos. “Pensando na importância da literatura para o desenvolvimento da oralidade e a escrita, trouxemos para a sala de aula diversos livros ‘João e o Pé de Feijão’, proporcionando assim diferentes interpretações do mesmo conto”, explica a professora Luciana Boggi Proença.

Nas “rodas de histórias”, mobilizadas pelo teor da narrativa e instigadas pelo encantamento que ela proporciona, as crianças falam, destacam o que mais gostaram e até mesmo suas vivências são relembradas a partir do contexto expresso pelas histórias.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O produto desse trabalho foi a confecção de um livro, com a história recontada no coletivo e as ilustrações realizadas individualmente. Segundo o autor Zanotto (2003), o reconto possibilita o desenvolvimento de uma linguagem interna mais sofisticada, sendo que os contos de fadas e os contos populares são mais adequados devido à sua boa construção e previsibilidade do ponto de vista cognitivo e não literário. O recontar, além de possibilitar o desenvolvimento da oralidade e a apropriação do enredo da história, permite a apreensão gradativa das convenções da escrita.

O livro será lançado na Semana Pe. Moreau. Dessa forma, as crianças compartilharão com as famílias seus saberes e vivenciarão um momento significativo de aprendizado, envolvendo mentes e corações!