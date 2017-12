Jazz Dance: aprendizado com música, movimento e alegria

Autoria: Caroline Cabulon Quintieri

O Jazz Dance no Colégio Santa Maria, no Ensino Fundamental I, tem como objetivo melhorar a postura, aumentar a flexibilidade, ampliar a consciência corporal, explorar a musicalidade, desenvolver a capacidade de improviso de forma gradativa, respeitando os limites e superando as dificuldades de cada uma.

No primeiro semestre temos a “Aula aberta”, onde os pais têm a oportunidade de conhecer um pouco da dinâmica participando com as filhas deste momento. Depois do aquecimento, trabalhamos alguns passos durante a aula e, para finalizar, apresentamos o resultado em uma pequena coreografia. É uma aula muito especial para as alunas, pois ficam muito felizes em poder receber a família numa atividade que gostam muito de participar.

No decorrer do ano trabalhamos com músicas atuais, facilitando a introdução de movimentos mais básicos e, com o passar do tempo, conforme as alunas vão desenvolvendo e aprimorando suas habilidades, passamos a introduzir outros tipos de músicas para que os movimentos possam evoluir ainda mais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São trabalhados diferentes ritmos e estilos musicais, para que as alunas não se habituem apenas com as músicas POP, realizando os passos em qualquer música que lhes seja pedida, desenvolvendo assim a lateralidade e a musicalidade.

Muitos exercícios são dados individualmente e em seguida em grupo, para que trabalhem a coletividade e sincronismo, o que é muito importante para coreografias em grupo.

Trabalhamos também força, resistência e condicionamento físico, preparando o corpo para receber qualquer tipo de sequência em qualquer ritmo e velocidade, não causando lesões às nossas alunas.

No segundo semestre nos preparamos para a apresentação realizada no teatro do Colégio, podendo assim mostrar o resultado de todo trabalho feito durante o ano e confirmando o que a dança realmente significa para as alunas: muita alegria e prazer!