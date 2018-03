Intertextualidade na fotografia

Alunos do 6º ano fazem “passeio” pelas obras de Leonardo da Vinci

O 6º ano do Colégio Santa Maria teve como desafio a leitura de Leonardo da Vinci e seu supercérebro, de Michael Cox. Motivados pelo brilhantismo de “Leo” e suas criações em tão variadas áreas do conhecimento, os alunos perceberam nas aulas de Artes e Língua Portuguesa como a obra do autor permanece viva nos dias de hoje.

Sejam por seus projetos de engenharia, seus atlas de anatomia ou suas consagradas pinturas, Leo está vivo na sociedade, influenciando inúmeros outros artistas e dando pistas para o surgimento de invenções importantes para a melhoria da vida do homem.

Os alunos passaram, então, a buscar as releituras que já foram feitas de Mona Lisa e outros quadros. A partir desta observação, foi introduzido o conceito de intertextualidade e lançado a eles o desafio de fotografarem sua própria releitura de alguma das telas. O resultado não poderia ser melhor! Meninos e meninas se desdobraram para captarem a graciosidade dos detalhes…o olhar, o posicionamento, o figurino… Veja o resultado: