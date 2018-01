Intercâmbio de saberes

Autoria: Karina Rodrigues

“O ser humano só adquire cultura, linguagem, desenvolve o raciocínio se estiver inserido no meio com os outros… A criança só vai se desenvolver historicamente se inserida no meio social” – Vigotsky

Organizar oportunidades para que alunos conheçam outras turmas e troquem saberes é muito importante, pois essas experiências valorizam os conhecimentos diversificados e as crianças aprendem a respeitar o outro.

Neste semestre, após apresentação dos projetos para os pais, a Educação Infantil do Santa Maria organizou encontros entre as turmas que realizaram pesquisas com assuntos próximos.

Os grupos do Jardim I B e Pré D pesquisaram sobre “Aves” – aves brasileiras e outros “Bichos que voam”. Tudo começou com uma roda de conversa com muitas perguntas e respostas.

O Jardim I B, com esses encontros, ampliou suas investigações. O Pré contribuiu muito com a pesquisa, especialmente sobre as características, tipos e curiosidades desses animais. As crianças encantaram-se com os livros de literatura oferecidos pelo Jardim I.

Já o Pré socializou um ninho que foi levado por uma criança do grupo. Nesse movimento, criaram-se oportunidades de trocas e relações fundamentais para o ensino e aprendizagem.

Todos aprenderam – crianças e professores!