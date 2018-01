Interagindo e observando o Universo: construção de uma luneta

Autoria: Maíra dos Santos Nascimento

Como o ser humano descobriu os astros do Sistema Solar? Essa é uma pergunta que o grupo do 3º ano do Fundamental do Santa Maria busca responder ao longo do primeiro semestre. Para isso, estudam os instrumentos que servem de interação entre o homem e o Universo. E nada melhor que experimentar e ampliar seu conhecimento, construindo uma luneta! Para confecção desse material, os alunos descobriram que o inventor, diferente do que muitos acreditam, não foi Galileu Galilei. Muitas pessoas tentaram obter a patente desse tipo de telescópio, mas Galileu Galilei ficou conhecido como o primeiro a utilizá-lo para fins astronômicos.

Com esse trabalho vivenciaram o que Galileu Galilei fez há mais de 400 anos: experimentaram um instrumento de interação com o Universo e observaram astros do nosso Sistema Solar!Os alunos do 3º ano confeccionaram as lunetas com as instruções recebidas em classe e com a ajuda das famílias. Para construção utilizaram rolo de papel toalha, duas lupas e muita criatividade para enfeitar. Depois de uma semana trouxeram para a escola onde puderam, junto com os colegas, observar diferentes espaços do prédio São José e o córrego Zavuvus. Tiveram a oportunidade de experimentar as lunetas dos outros colegas e perceber as semelhanças e diferenças, pois dependendo da distância entre as lupas, e do aumento delas, a observação era bem diferente! Durante seis dias os alunos também utilizaram a luneta para ver a Lua e compartilharam com a turma o que viram.