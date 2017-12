Integração de saberes nas aulas de circo

Autoria: Gabriela Kraft Herane e Adriana Tiziani

No trabalho desenvolvido com os alunos e alunas de Jardim II o corpo é instrumento de trabalho o tempo todo. Estando em constante movimento, as crianças investigam, experimentam, vivenciam possibilidades e tentativas, descobrindo e ampliando o conhecimento de si mesmas e seus próprios limites. Pensando em toda essa exploração corporal, as crianças do Jardim participaram de uma vivência da aula extracurricular de Circo que, no Colégio Santa Maria, oferecemos para os alunos a partir do 1º ano.

Foi feita uma programação especial para o grupo, com direito a apresentação de alunas já “experientes” nos aparelhos usados nas aulas. A segurança e desenvoltura das alunas circenses chamou muito a atenção dos pequenos que, naquele momento, devem ter percebido quantas novas possibilidades podem ter para explorar as habilidades corporais.

Após a apresentação, foi montado um circuito para nossos convidados e puderam experimentar novas emoções como, se pendurar no tecido e pular, andar na trave, pular na cama elástica, dar cambalhotas, entre outros.

Alguns relatos dos alunos do Jardim:

– Precisa de coragem para conseguir fazer a corda!

– Eu gostei quando as meninas subiram o triângulo porque era alto!

– Tem que tomar muito cuidado!

– Eu gostei daquilo do bambolê (lira) porque pode ficar de ponta-cabeça!

– Tem que treinar muito para conseguir fazer os exercícios!

– Eu adorei as três alunas; elas são muito fortes!

Finalizando, as professoras de Circo, Bárbara e Fernanda, ensinaram as crianças a fazerem um instrumento de malabarismo com barbante, bola e tecido, o “SWING POI”, que permite fazer desenhos ao ser rodado. O “brinquedo” foi confeccionado em sala de aula e bem explorado pelo grupo. Para as alunas de Circo foi uma experiência gratificante poder partilhar suas conquistas e ficou a sensação de que aquilo que aprendem na aula, de maneira tão satisfatória, é surpreendente para quem vê o resultado.