Integração antecipada

Educação Infantil do Santa Maria realiza atividade de integração entre as séries, passo importante para a adaptação ao próximo ano

As oficinas de sábado proporcionaram um processo recheado de interações, relações e sentimentos. A satisfação de reviver o ateliê e os assuntos do projeto do ano foi o propulsor de diálogos e trocas entre as professoras. Muitos planos, informações, angústias e dicas foram o pano de fundo das conversas de corredores e cafés.

As crianças do Jardim II esperavam ansiosas para conhecer as professoras do Pré; as crianças do Pré estavam felizes por reviver momentos com suas professoras do Jardim II e as do Jardim I, curiosas com as salas do “prédio dos grandes”.

No grande dia, o dia do “TROCA – TROCA” (nome dado pelas crianças), o prédio transbordou com encontros, encantamentos, brincadeiras de roda, experiências, caminhadas, coleta de material, produções artísticas, histórias, teatro, cheiros e sabores, fantasia e imaginação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na saída, a varanda estava repleta de sorrisos, obras e brincadeiras que adentravam os carros com grandes jacarés, fantoches de mão, quadros, óculos coloridos, criações curiosas com sucata, coroas, pãozinho e mel para compartilhar em casa.