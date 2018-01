Inspiração em Fabiana Murer

Prática de Ginástica Artística na infância cria campeã

Conceição do Nascimento Silva, instrutora de cursos livres do Santa Maria, há quase 30 anos trabalhando com Ginástica Artística, é a maior incentivadora da prática desta modalidade entre as crianças e comenta: “Existe um caminho longo a percorrer entre a iniciação e o treinamento para as competições. As habilidades vão sendo desenvolvidas gradativamente. Começam conhecendo seu próprio corpo, sua flexibilidade, aprendendo sobre seus limites e esforçando-se aprimoram seu desenvolvimento motor. Através de atividades variadas, a Ginástica Artística oferece aos alunos e alunas diversas possibilidades para seus saltos, equilíbrios e posições diversas”.

Quando as crianças iniciam na modalidade, também desenvolvem uma série de movimentos de solo que serão apresentados em festivais. Gradativamente, vão aumentando as possibilidades nas séries e tendo liberdade para escolherem os movimentos e saltos que mais sentem-se à vontade e seguros para apresentar.

Segundo Nilges (2000) apud Tsukamoto, Nunomura (2005, p.162), “além de desenvolver capacidades como força, flexibilidade e controle corporal, a Ginástica pode contribuir para a aquisição de outras habilidades esportivas, como o giro de pivô do basquetebol e o salto com vara no atletismo.”

Pois é com esta última ideia que a instrutora Conceição fala de sua aluna Fabiana Murer, atleta do salto com vara e grande promessa para a equipe de Atletismo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016: “Fabiana iniciou no esporte participando de aulas de Ginástica Artística aos sete anos de idade e depois passou para o salto com vara. Toda sua vivência na Ginástica pode ajudá-la a se aprimorar e melhorar seu desempenho nos saltos e saídas, já que necessita de habilidades específicas que só poderiam ser trabalhadas com a técnica da Ginástica. Ela é muito dedicada, tenho muito orgulho de fazer parte de seus treinamentos (treinam aos sábados) e poder partilhar suas conquistas. É uma grande profissional, que incentiva os outros atletas a darem sempre o seu melhor, se superarem”.

“O professor, ao realizar atividades com movimentos diferenciados, criará cada vez mais a ampliação da área motora e grandes benefícios serão obtidos na melhoria das capacidades motoras. A ginástica artística é uma modalidade que envolve tanto a parte física quanto a parte intelectual na parte em que o aluno tem que pensar antes de executar certos movimentos… A ginástica artística tem atividades de amplos movimentos, podendo ser considerada uma modalidade básica que conduz o aluno a um melhor desenvolvimento motor. O domínio do corpo é de suma importância, pois o aluno saberá controlar melhor seu corpo nas demais atividades em geral, sua postura na sala de aula é melhor, a integração social, disciplina, responsabilidade, iniciativa e organização são mais destacadas que nos outros alunos, além de trabalhar a resistência muscular localizada e geral, coordenação, flexibilidade, equilíbrio, ritmo e consciência corporal (BEZERRA, FILHO, FELICIANO, 2006).”

No Colégio Santa Maria, temos atualmente 40 alunos na prática da Ginástica Artística e Conceição acrescenta: “Tenho descoberto alunos e alunas com muita habilidade. A prática esportiva exige disciplina, dedicação e empenho e as crianças têm aprendido desde pequenas que todo esforço vale a pena. Quem sabe futuramente não teremos atletas campeões!”