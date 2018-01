Inglês lúdico na Educação infantil

Ao contrário do que se pensa, a primeira infância é um momento propício para iniciar o aprendizado de uma segunda língua. Nesta fase, a criança dispõe de todas as conexões cerebrais para assimilar novos conhecimentos, sendo comprovados por meio de pesquisas científicas os benefícios desta aquisição em aprendizados futuros.

Para contemplar o desenvolvimento da língua inglesa na Educação infantil, as aulas no Colégio Santa Maria foram organizadas tendo como objetivo promover interações e brincadeiras na segunda língua, apoiando novas descobertas e a expansão do conhecimento.

O objetivo é que as crianças:

Desenvolvam o gosto pelo aprendizado da língua por meio de músicas, vídeos, rimas, jogos, brincadeiras, contos e histórias.

Ampliem as competências linguísticas por meio do aprendizado de novas palavras, cantando canções, ouvindo padrões sonoros em palavras e aquisição de novos vocabulários.

Avancem os diferentes estágios de aquisição da língua inglesa.

Para encantar as crianças, as salas utilizam as histórias da coleção “Mother Goose on the Loose” – As rimas da mamãe gansa, literatura de contos infantis.