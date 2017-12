Indicação de leitura para as férias!

Autoria: Tauany Pazini

As férias escolares são um importante período de descanso em família, lazer, viagens e brincadeiras, para que a criança retorne às aulas com a energia renovada.

Porém, durante as férias, é importante que a criança, além de brincar, seja incentivada a ler, adquirindo o hábito da leitura por lazer e exercitando todo o aprendizado que adquiriu no ano letivo anterior, principalmente se esse aluno está em fase de alfabetização.

Pensando nisso, a Biblioteca do Santa Maria convidou o aluno Bruno Aranha Marante do 1º ano do Fundamental I para indicar uma leitura aos colegas no período de férias. Para nossa surpresa, o aluno solicitou, por vontade própria, o empréstimo do livro “A Fantástica Fábrica de Chocolate” do escritor Roald Dahl. O livro possui mais de 100 páginas, poucas figuras e letras pequenas. Ele iniciou a leitura com a ajuda da família e, posteriormente, conseguiu dar continuidade sozinho lendo o livro por capítulos.

Felizes por sua conquista, gravamos a indicação para incentivar outros alunos no aprimoramento da leitura, vídeo esse, que pode ser conferido abaixo: