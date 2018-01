Horta na escola? Por que não?

Autoria: Anna Paula Dutra Rodrigues e Maíra Bedran

Esse ano, os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I do Colégio Santa Maria estão envolvidos com o projeto Horta. Colocaram a mão na massa e começaram o plantio de hortaliças. Teremos cenoura, alface, pimentão, beterraba, rabanete e temperos que serão consumidos pelos nossos guardiões.

Nosso objetivo é explorar a relação das crianças com a natureza e os impactos que suas ações podem causar no sentido ecológico, mostrando a importância de termos hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos.

Juntos pesquisaram sobre o que era necessário para o plantio. Observar o desenvolvimento das plantas, lembrar da importância de regá-la, transplantar da sementeira para horta são algumas das tarefas. O cuidado que devemos ter com o ambiente, desde a preparação da terra até a colheita, são questões de estudo e reponsabilidade de todos pelo bem comum.

Esse é um assunto muito rico e trabalhado de forma interdisciplinar. Conversaremos sobre ecologia, alimentação saudável, nutrição, tempo do plantio e receitas, entre outros assuntos.

Aliado ao tema da Campanha da Fraternidade de 2017 “Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida”, temos como foco a educação ambiental. O desenvolvimento do trabalho tem como finalidade criar soluções limpas e sustentáveis, contribuindo com o meio ambiente.

No dia a dia já notamos claramente o envolvimento e disponibilidade dos alunos, eles assumiram o papel de agentes cuidadores e cooperativos. Todos esperam animados pela colheita!