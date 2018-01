Hora do recreio na Biblioteca!

Tauany Pazini

A hora do recreio é muito aguardada pelos alunos, pois além de lanchar eles utilizam esse momento para socializar, brincar e conversar com os amigos em espaços destinados para isso, como pátios e parques dentro da escola. Porém, os alunos do Colégio Santa Maria descobriram um novo ambiente para passar o intervalo: a Biblioteca!

Na Biblioteca, os alunos utilizam o recreio para realizar pesquisas escolares, emprestar livros, fazer leitura, visitar exposições e jogar. São disponibilizados jogos de Xadrez, jogos da memória e quebra-cabeças, que permitem a socialização, o brincar e o exercício do cérebro através do raciocínio, concentração e elaboração de estratégias. Devido às aulas de Xadrez, presentes no currículo escolar, este é o jogo de maior solicitação na Biblioteca.

A constante renovação do acervo e o incentivo à leitura proporcionado através das aulas de Biblioteca fizeram com que os empréstimos crescessem muito, principalmente na hora do recreio, momento no qual os alunos optam por uma leitura de lazer, buscam por seu gênero literário favorito e pesquisam curiosidades sobre temas que foram trabalhados em sala de aula.

A Biblioteca Pe. Moreau está em constante renovação, buscando cumprir o seu papel de apoio ao ensino-aprendizagem e de incentivar a presença do aluno em seu espaço. Para tanto, tem se tornado um lugar acolhedor e agradável que reúne conhecimento, lazer e cultura!