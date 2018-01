Homenagem a Monteiro Lobato

Autoria: Tauany Pazini

Monteiro Lobato foi um dos mais influentes escritores brasileiros de todos os tempos e pode-se dizer que foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Na data do seu nascimento, 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil.

Sua obra mais famosa, O Sítio do Picapau Amarelo, vem encantando gerações de crianças e adultos e já foi adaptada diversas vezes para a televisão. Dentre suas obras mais conhecidas dessa coleção estão Memórias de Emília, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Viagem ao céu e a Chave do tamanho.

Ao longo do mês de abril, em todas as Aulas de Biblioteca do Santa Maria, da Educação Infantil ao 5º ano do Fundamental I, foram contadas histórias do Sítio do Picapau Amarelo. Os alunos também assistiram a um trecho de algum episódio da série de TV para complementar a contação. A Biblioteca Central montou uma exposição sobre Monteiro Lobato e ambientou todos os espaços, para que as crianças entrassem no clima das histórias e pudessem conhecer um pouco sobre a biografia desse grande escritor brasileiro.

A exposição contou com um labirinto, onde as crianças deveriam procurar os personagens do sítio, uma casinha com carroça como a do Sítio do Picapau Amarelo e uma caverna da Cuca, personagem mais temido das histórias.

Foi um momento mágico, todas as turmas se divertiram bastante e a exposição fez muito sucesso!