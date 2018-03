Hoje vai ter trabalho em grupo?

Autoria: Orgides Maria da Silva Neta

“Nós nos tornamos nós mesmos, através dos outros” – Lev Vygotsky

A turma do Pré Festa do Santa Maria tem vivido experiências especiais este semestre. As crianças estão sendo motivadas a construírem coletivamente seu conhecimento. Em sua rotina, são desafiadas a resolverem situações que exigem o trabalho em equipe!

É forte em nossa sociedade a crescente valorização da competitividade, do individualismo, de ações cada vez mais isoladas e de solidão. Entendemos que possibilitar o trabalho em grupo se contrapõe a esse modelo de vida e de humanidade.

O pensador Vygotsky em seus estudos já defendia que aprendemos, ensinamos e nos modificamos nessa relação de aprendizagem com o outro, construindo e desenvolvendo cada vez mais nossa identidade.

O trabalho em grupo favorece ricas experiências de trocas, interações sociais, afetividade, confiança, desenvolvimento da argumentação, da contraposição, da reflexão e até mesmo da autoestima, como também sentimentos de pertencimento, aceitação, responsabilidade, partilha e companheirismo.

Na organização da 1ª Mostra da Educação Infantil do Colégio, as crianças decidiram coletivamente quais seriam os trabalhos a serem expostos e quais deveriam ainda realizar para apresentar no evento. Após essa etapa, elas precisaram se organizar para a construção de suas propostas. Essa iniciativa se expandiu para diversos momentos, não ficando restrito ao evento. As crianças gostaram tanto que solicitam para trabalhar em grupo, como fez Enrico, do Pré F:

Nessa relação, viveram a experiência de conviver com pessoas e pensamentos diferentes do seu, juntos necessitaram alcançar um consenso, em algumas situações resolvidas pelo próprio grupo e em outras com questionamentos e intervenções da professora; precisaram se colocar na posição de ouvinte como também questionar e argumentar; desenvolveram a autocrítica quando questionados sobre os resultados do trabalho do grupo e de sua colaboração individual; buscaram alternativas para lidarem com os problemas na tentativa de resolvê-los; aprenderam a planejar ações e dividir tarefas; compreenderam que todos devem ter espaço e contribuições; estão desenvolvendo o respeito, a paciência e a tolerância como também lidar com frustrações quando sua vontade não é a prevalecida.

Claro que tantas habilidades não são desenvolvidas imediatamente, mas é um inicio para o desenvolvimento de habilidades necessárias para uma vida inteira, compreendendo sua importância social e para a vida adulta.