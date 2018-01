Heróis na Biblioteca Pe. Moreau

Autoria: Tauany Pazini

O espaço da Biblioteca Pe. Moreau recebeu a exposição “Heróis de ontem, hoje e amanhã: o 7º ano e a saga que nunca termina!”, realizada pelos alunos 7º ano do Fundamental II sob a orientação das professoras de Língua Portuguesa Maria Carolina Biscaia e Ariete Moreira Fernandes.

Para a elaboração dos trabalhos expostos, os alunos tiveram acesso a muitas histórias de heróis/heroínas pertencentes a diversas culturas, de tempos passados e dos nossos dias atuais. Com base nessas pesquisas e leituras, os alunos criaram redações com essa temática, confeccionaram as capas de seus cadernos com imagens de heróis e compuseram RAPs sobre os heróis de sua preferência. Todo esse material foi exposto na biblioteca junto com outros objetos, bonecos, camisetas e painéis com desenhos pintados pelos próprios alunos.

As turmas do 6º ao 9º ano do Fundamental II visitaram a exposição monitoradas pelos alunos do 7º ano, que apresentaram ao vivo o RAP que cada grupo criou.

Além das visitas monitoradas, todos os pais e alunos que frequentam a biblioteca ficaram encantados com a exposição, afinal, quem nunca sonhou em ser um super-herói?

Quer saber mais sobre como foi a exposição? Assista ao vídeo abaixo com fotos e trechos dos RAPs criados pelos alunos.

Link do vídeo: https://youtu.be/prTZjjZOIF0