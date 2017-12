Haicais: todos pela preservação

Autoria: Melissa Ferronato e Ariete Fernandes

De origem japonesa, os haicais são poemas de apenas três versos que têm como tema mais comum a natureza. O gênero chegou ao Brasil no início do século XX e ganhou alguns importantes simpatizantes por aqui, como Paulo Leminski e Millôr Fernandes.

Foi por meio dessa forma de expressão poética que os alunos de 6º ano do Colégio Santa Maria registraram suas impressões sobre os sete biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal, Costeiro e Mata Atlântica. Essa atividade interdisciplinar envolveu Língua Portuguesa e Geografia.

O mote dos haicais foi a leitura do livro Biomas, conhecer para proteger, de Fernando Carraro, que de forma objetiva e clara, explica as características de cada bioma brasileiro. A partir da leitura, os alunos fizeram pesquisas complementares sobre a fauna e flora de um bioma determinado e a seguir constituíram os versos, com a preocupação da concisão e das rimas.

Os haicais estarão expostos na biblioteca a partir de 28 de agosto e também serão declamados pelos alunos em sessões agendadas. Conheça alguns desses trabalhos:

MATA ATLÂNTICA

Hoje resta pouco,

E isso não tem graça

O que você irá fazer com essa desgraça?

Anna Clara, Carolina, Maria Eduarda Goulart – 6º E

A Praia

Vento na orla.

Pegadas na areia.

Sangue na veia.

Beatriz Mercante, Anna L. Borghi, Bruna Attadia, Julia H. Noguchi – 6º G

Raízes Profundas

Como suas almas,

Que mostram a solidão

De quem vive na estrada

Giovanna Bottini e Ana Clara Vitale 6C

Onça na Mata

Onça pintada,

Se camufla na mata

Esperando sua caça

Leonardo Brandão , Tiago Pastana e Luigi Sabio 6A