Habilidades matemáticas com blocos lógicos

Autoria: Thais Castro

O conhecimento lógico matemático é construído por meio da ação. A partir das relações que a criança cria entre os objetos e destes com o espaço.

Jogar é muito atrativo para as crianças. Ao jogar, elas exercitam o pensar e constroem as aprendizagens com múltiplos focos. Os jogos desenvolvem habilidades motoras e cognitivas, tais como esquema corporal, espaço, raciocínio lógico, ritmo, lateralidade, equilíbrio, socialização, entre outras.

Quando disponibilizamos os blocos lógicos para a exploração dos alunos do Pré do Santa Maria, tínhamos a expectativa de que aprendessem a comparar, associar, diferenciar e distinguir as peças, tudo de forma lúdica. Os primeiros movimentos foram empilhar, colocar lado a lado, montar casinhas, garagens, prédios. Estavam guiando-se pelos atributos do material, aplicando sua criatividade, simbolizando.

Entretanto, apenas a exploração não basta, o olhar atento da professora e os questionamentos feitos acompanharam os momentos registrados e proporcionaram a construção das relações e o exercício das habilidades:

“O que estes blocos têm como semelhança?”

“ Além da cor, em que são parecidos? E quais as diferenças?”

“Quem sabe o nome desta forma”

“Onde mais, em nosso ambiente, vemos uma forma parecida com esta?”

“ Contornando um a um e sentindo com os pés podemos identificar quais são as diferenças?”

No caso dos blocos, o conhecimento físico se dá quando o aluno manuseia, observa e identifica os atributos de cada peça. O conhecimento lógico matemático é construido pelo estabelecimento das relações, comparações, distinções, identificação e nomeação com compreensão.

Com a intenção de oportunizar aos alunos do Pré vivenciar essa experiência e desenvolver as habilidades de reconhecer, nomear, descrever, comparar, classificar e analisar, propusemos alguns jogos:

Jogo do Caracol: em cada casa, é colocado uma forma geométrica, a criança vai pulando com um pé só e a cada casa que pular deverá dizer um ou mais atributos da forma (nome, tamanho, espessura e cor), e assim até chegar ao final, se errar passa a vez. Os colegas que estão esperando deverão verificar as informações relatadas.

Jogo dos 4 atributos com dados: a criança joga um dado por vez até formar a consigna dos 4 atributos (forma, cor, tamanho, espessura), separa a forma correspondente e outra criança faz a validação.