Habilidades e competências nos extracurriculares

Torneio Desportivo do Colégio Santa Maria foi oportunidade de integração em que alunos apresentaram seu potencial

Não basta apenas saber tocar, dançar, jogar. Todo o trabalho desenvolvido nos cursos extracurriculares vai mais além, pois os alunos têm o privilégio de escolher práticas com as quais se identificam e participar de um processo de aprendizagem personalizado em que tanto o trabalho em grupo quanto o desempenho individual são muito relevantes para um resultado satisfatório.

Os atletas que participam das atividades esportivas tiveram a oportunidade de mostrar seu potencial nos festivais e campeonatos que ocorreram no XVI Torneio Desportivo do Santa Maria, que contou este ano com 20 escolas e mais de mil atletas nas diferentes modalidades.

Nas atividades desenvolvidas com a Oficina de Jogos Corporais, por exemplo, alunos de Pré e 1º ano receberam desafios criados com histórias, que eram lidos e compartilhados com seus familiares, que incentivavam as crianças a participarem adequadamente e avaliavam o resultado ao final de cada tarefa. Desta forma, puderam perceber quais habilidades motoras e competências eram desenvolvidas, como o cumprimento das regras, o respeito ao tempo e ao outro, a organização do material e do espaço após a realização da tarefa, a utilização de recursos utilizados de forma criativa no momento adequado e o quanto cada aluno se empenhou para superar suas próprias dificuldades.

Ao final, todos os atletas foram premiados com uma medalha de participação, mostrando quanto o empenho havia sido significativo. “É muito bom acreditar na educação e no que oferecemos às nossas crianças e jovens. Sabemos que de alguma maneira muitas destas vivências e oportunidades só fortalecerão o que já são e o que estão construindo de bom para o futuro”, declara Adriana Tiziani, coordenadora dos cursos extracurriculares.