Autoria: Glaucia Teodoro Pereira da Silva

A Ginástica Rítmica apareceu pela primeira vez em uma forma primitiva durante o século XIX. Ela evoluiu e passou a incorporar elementos do balé clássico, técnicas alemãs de musculação e sistemas suecos de exercícios. Com sua graça e beleza, atrai pelo sincronismo da música com o movimento e uso de aparelhos específicos.

Através desta modalidade esportiva, ocorre um grande desenvolvimento da lateralidade, coordenação motora, percepção corporal e musicalidade. A disciplina tem cinco aparelhos – corda, bola, arco, fita e maças, mas apenas quatro são exibidos a cada edição dos Jogos Olímpicos, conforme rodízio definido pela FIG (Federação Internacional de Ginástica). Nos Jogos Rio 2016, a corda ficou de fora.

As ginastas são avaliadas em dificuldade e execução. Vence a que acumular a maior nota. Há eventos individuais e por equipes, nestes, há uma programação pré-determinada de aparelhos.

Muitas alunas que participam desta modalidade esportiva aqui no Colégio Santa Maria foram assistir a vários jogos na Olimpíada Rio 2016, mas nenhuma delas conseguiu ver pessoalmente as competições de Ginástica Rítmica, que por serem muito apreciadas, têm seus ingressos esgotados rapidamente. Mesmo acompanhando pela televisão, não deixaram de se empolgar e trazer para as aulas muitas ideias de passos e coreografias. Algumas até falaram que gostariam de participar da Olimpíada Tóquio 2020 como atletas.

O fato de terem visto atletas profissionais nesta modalidade trouxe uma nova motivação em que novas aprendizagens, novos desafios e maior grau de dificuldade no manuseio dos aparelhos tornaram-se essenciais para darmos continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido em aula. E assim juntando a arte, o lúdico, a criatividade e o talento de cada uma, as coreografias vêm sendo elaboradas e enriquecidas com a participação das alunas. Através da Ginástica Rítmica, elas estão expostas a diversas possiblidades de exploração do movimento com graça e beleza que encantam a todos que as assistem.