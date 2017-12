Geometria Sagrada – o que é?

Autoria: Carla de Oliveira Afonso

Geometria Sagrada é o estudo das ligações entre as proporções e formas geométricas contidas na natureza ou em objetos construídos pelo Homem com o propósito de compreender a Unidade que permeia toda a Vida.

Desde a Antiguidade, os egípcios, os gregos, os maias… os arquitetos das catedrais góticas, artistas como Leonardo da Vinci ou o pintor Georges Seurat… todos reconheciam na natureza formas e proporções especiais que traduziam uma harmonia e unidade em si, consideradas sagradas na Geometria.

Não é algo que se olhe e pense: “Sim, já percebi essa harmonia!”. É preciso pegar num lápis, num compasso e em papel e começar a desenhar por meio das técnicas do desenho geométrico. É uma experiência incrível que os alunos do 9º ano do Santa Maria estão vivenciando na eletiva Geometria do Sagrado.