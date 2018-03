Autoria: Carla de Oliveira Afonso

O trabalho desenvolvido com os alunos do 9º ano do Santa Maria na disciplina eletiva Geometria do Sagrado busca desenvolver habilidades de desenho geométrico e ampliar o conhecimento em Geometria, relacionando figuras geométricas a formas que refletem a espiritualidade e a história da Matemática presente em diferentes culturas.

Por meio dessas construções, os alunos percebem que a Matemática se desenvolveu – e se desenvolve – com o objetivo de ajudar a resolver as próprias necessidades humanas, tanto na vida prática quanto no campo espiritual.

No decorrer do curso, foi feito um breve resgate de construções geométricas, que foram aplicadas na criação de mandalas, de flores da vida, além de padronização de formas em ladrilhos, sempre de maneira contextualizada com a história da Matemática em diferentes culturas.

Na sequência, alguns trabalhos realizados por eles: