Games nas aulas de Matemática

Autoria: Luis Carlos de Carvalho e Fabiana Andrade

Diante das dificuldades enfrentadas no ensino da Matemática, buscamos priorizar não a reprodução, mas sim a construção dos conhecimentos no 6º ano do Fundamental II do Santa Maria. Para isso, recorremos a atividades que despertem o interesse e a motivação dos alunos, permitindo uma interação entre professor, aluno e saber matemático e possibilitando a busca de significações dos conceitos a serem construídos.

Dentre tais atividades, destacam-se os jogos matemáticos, que têm valores educacionais intrínsecos, assim, acreditamos que a utilização deste recurso em sala de aula é uma excelente alternativa para desenvolver a capacidade dos alunos de atuarem como sujeitos na construção de seus conhecimentos, auxiliando-os no desenvolvimento do pensar matemático, da criatividade e da concentração.

Neste primeiro bimestre, recorremos aos games Iceicemaybe e Math Man, com o objetivo de trabalhar estimativas envolvendo as quatro operações fundamentais.

Os jogos ou games podem fazer referência a temas específicos da Matemática ou mesmo simples instrumentos para o auxílio no desenvolvimento de habilidades básicas, muitas delas relacionadas ao raciocínio lógico. O depoimento de alguns alunos mostra que os objetivos estão sendo atingidos:

“Os jogos pedagógicos nas aulas de matemática eu achei interessantes e divertidos, pois temos aulas não só em cadernos e livros mas também em coisas tecnológicas e animadas.” – Melissa 6º D

“O professor passou jogos que nos passam aprendizagem e desafios muito educativos e bons para praticar. Faz tornar a matemática divertida e ter vontade de aprender.” – Maria Luiza 6º G

“Nas aulas de matemática fizemos jogos bem legais, educativos e que melhoram muito nosso aprendizado.” – Thiago 6º C

“Eu gostei dos jogos, pois aprendi a pensar mais rápido, treinei também cálculo mental. E isso facilita bastante quando eu for resolver expressões numéricas.” – Mateus Borba 6º A