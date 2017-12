Games na Matemática

Atividades com games ajudam alunos do 8º ano a superar desafios com a Matemática

Para muitos alunos, a Matemática é um enigma: alguns o encaram como desafio, outros como um obstáculo. Para solucioná-lo, os alunos do 8º ano do Fundamental II do Santa Maria estão trabalhando com games na aula, abordando os problemas que lhes são colocados e colaborando efetivamente para desenvolvê-los através de ferramentas matemáticas.

Os games instigam e propiciam o uso de conteúdos que são abordados na sala de aula: formas e propriedades geométricas, padrões de regularidade, proporcionalidade, fatoração algébrica, entre outros. “O raciocínio lógico e a habilidade de desenvolver cálculos mentais foram essenciais para que cada fase fosse ultrapassada”, esclarece a professora de Matemática Carla Afonso.

Com isso, a atividade desenvolveu a capacidade de concentração e de solucionar problemas, além de motivar os alunos a aprender coisas novas de maneira colaborativa. “Por meio dos games, eles veem a Matemática como recurso para solucionar enigmas, vencer etapas e comemorar sucessos”, sintetiza.