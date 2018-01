Fusão matemática

Atividade propõe uso da linguagem matemática relacionada a outras disciplinas

Os alunos do 9º ano do Fundamental II do Colégio Santa Maria foram desafiados a apresentar uma atividade prática que relacionasse o componente Matemática com outras áreas do conhecimento.

Assim, todos criaram e apresentaram vários projetos, que foram desde a Irrigação Egípcia, o Shaduf (relacionando a Matemática com a Geografia), até o Sistema Cantareira (relacionando a Matemática com Geografia e Ciências). E ainda foram inúmeras experiências que envolveram a Física e a Química.

Essa atividade foi apresentada na Semana Pe. Moreau, no dia 19 de setembro, aos professores e familiares.