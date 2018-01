Autoria: Sergio Seixas

A linguagem fotográfica tem tido cada vez mais espaço e destaque nas Artes Visuais, importante meio de expressão artística na contemporaneidade. Não são poucos os artistas que se dedicam à fotografia e que fazem sua leitura de mundo através dela.

Diante de tantas possibilidades para produções visuais, pense a fotografia como um rico exercício do olhar, sensível e atento para os registros de momentos únicos em nossas vidas, possíveis de serem eternizados com um único clique, rapidez garantida pelo desenvolvimento tecnológico dos equipamentos fotográficos.

Mas é importante destacar que um bom fotógrafo não é aquele que tem à disposição o equipamento de última geração, mas sim aquele que antes exercita seu olhar em meio a tantos cenários e situações e o projeta pela lente de uma câmera; ela, a câmera, só registra esses momentos e nos oferece os recursos técnicos que podem enriquecer os resultados, tornando-os mais interessantes e “belos”; o bom fotógrafo deve ser um bom observador, mas também precisa de conhecimento técnico sobre essa linguagem!

Nas aulas de Artes do 6º ano do Santa Maria, com o professor Sergio Seixas, os alunos experenciaram um exercício prático de Fotografia, a partir de informações técnicas relevantes recebidas em sala de aula para que pudessem fazer a captação de imagens. Reflexões sobre tema, foco, planos, ângulos, enquadramentos, movimento, luz e textura despertaram nos alunos sua capacidade de observação, a criatividade e um senso estético mais apurado.

Esse exercício teve continuidade nas aulas de Ciências com o professor Simei Ribeiro. Considerando as discussões e reflexões teóricas feitas em suas aulas, os alunos percorreram os espaços do Colégio procurando identificar os elementos naturais estudados em sala de aula e fazendo os seus registros visuais.

Já nas aulas de Artes Visuais, os alunos receberam o desafio de fotografarem os elementos arquitetônicos, humanos e religiosos presentes no espaço escolar.

Em seguida, a partir da produção fotográfica de cada grupo, no laboratório de Informática, os alunos fizeram um trabalho de edição de imagens e aplicação de filtros em fotografias pré-selecionadas. De volta ao atelier de Artes, desenvolveram uma produção visual, técnica de recorte e colagem, em forma de “sanfona”, podendo-se apreciar as duas imagens, simultaneamente, no resultado final.

Por fim, uma exposição apresentou o resultado dos estudos feitos nas aulas de Artes Visuais e Ciências, traduzidos pela linguagem fotográfica. O foco foi mostrar a integração desses quatro elementos (humanos, naturais, arquitetônicos e religiosos) dentro do Colégio Santa Maria, como se articulam e convivem harmonicamente no espaço urbano.