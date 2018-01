Formatura da EJA

Autoria: Maria Cecília Ferraiol

Finalmente chegou o grande dia. No último dia 20 de dezembro, no auditório Sister Charlita, do Colégio Santa Maria, realizou-se a solenidade de formatura de 120 alunos da Educação de Jovens e Adultos.

Momento importante que marca, além de uma grande conquista, o ponto de chegada na realização de um sonho acalentado por muitos anos e também um ponto de partida, pois, agora são convidados a enfrentar novos desafios nas universidades e em novos campos de atuação.

Foram anos intensos de aprendizagem na elaboração de projetos interdisciplinares, trabalhos em grupo que permitiram a interação com o outro, reflexão sobre temas variados e instigantes que contribuíram para a construção de análises críticas sobre a realidade atual.

Para muitos alunos, a cerimônia de formatura testemunhou a superação de obstáculos impostos pela vida, impedindo o ingresso na escola no tempo certo ou mesmo a necessidade de paradas, no meio do curso, provocadas pelas exigências do trabalho.

Não faltaram histórias que emocionaram os convidados, como a conquista do diploma por dois alunos que vivem em condição de refugiados, de mulheres que dedicaram suas vidas ao cuidado da família, deixando seus anseios de estudo para depois de terem seus filhos encaminhados e de avós formandos que receberam aplausos e carinhos de netos orgulhosos de sua resiliência.

O Colégio Santa Maria e os parceiros do Rotary Club São Paulo Aeroporto sentem-se honrados por terem participado dessa caminhada e contribuído para a formação de cada um dos alunos formandos, para que sejam pessoas íntegras, motivadoras, fraternas, seguindo a visão do Beato Padre Moreau: ”Ao lado da instrução, sempre colocará a educação. Assim, a mente não será cultivada em detrimento do coração”.