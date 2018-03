Formatura da EJA do Santa Maria

Momentos de pura emoção marcam conquistas dos alunos formandos

A formatura dos alunos da EJA – Educação de Jovens e Adultos do Colégio Santa Maria aconteceu em ritmo de emoção e dever cumprido. Uma lição de vida que os alunos comemoram com todas as honras necessárias para um grande evento.

Todos os dias, faça sol ou faça chuva, cansados depois da labuta, os alunos da EJA comparecem às aulas com professores e conteúdos que procuram integrá-los novamente ao contexto escolar e, principalmente, que fazem sentido para suas vidas e reais dificuldades. Tamanho empenho justifica tanta emoção.

A cerimônia ocorreu no Auditório principal do Colégio e contou com um público atento e emocionado, formado pelos familiares, professores e comunidade escolar em geral, que aplaudiram esta bonita conquista dos alunos que, em sua maioria, voltaram a estudar depois de muito tempo longe dos livros.

Era nítida a emoção, cada estudante posando para as fotografias, segurando o diploma com um brilho no olhar e com o coração inflado pelo importante feito. “O que se via era um desfile de dignidade e orgulho oriundos da conquista, pelos anos de estudo oferecido pelo Colégio Santa Maria, que não são fáceis, mas que ao final valem a pena”, declara o professora de Língua Portuguesa, Lucas Limberti.

A formatura contou com várias surpresas para os formandos e para o público. Uma banda de professores apresentou músicas que abrilhantaram um pouco mais o feito dos alunos. O coral do Colégio cantou canções da música popular brasileira, vestidos de várias cores e com danças envolventes. Os alunos cantaram e dançaram envolvidos de corpo e alma nesta noite agradável.

No final, a diretora da EJA, Maria Cecília, fez um discurso que emocionou todos, costurando versos dos mais importantes escritores da Língua Portuguesa em homenagem poética e representativa do sentido de toda a comemoração da formatura.

No final do ano tem mais. Preparem seus corações!