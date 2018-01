Formando pequenos escritores

Você se lembra das aulas de redação? Da preocupação em escrever contando a quantidade de linhas? Esse tempo já passou… Hoje, escrever textos no Colégio Santa Maria significa ao aluno ser autor, protagonizar em um mundo sem limitações, criar…

No 2º ano do Fundamental I, inicia-se o trabalho com relatos e produções de textos de autoria. Os alunos são repertoriados sobre o tema a ser desenvolvido, além de serem socializadas no grupo suas ideias e vivências. “Como acreditamos que o conhecimento é interdisciplinar, em determinados momentos, propomos aos alunos temas que propiciem resgatar conhecimentos de outras áreas”, explica a professora da série Tatiana Uehara.

Escrever textos é um processo que envolve diversas etapas: planejar, escrever, reler, reescrever (refacção).

Num primeiro momento, os alunos relembram coletivamente os critérios necessários para se escrever um bom texto, como: planejar a história, preocupar-se com a ortografia aplicando as regras já trabalhadas, fazer parágrafos, usar conectivos e marcadores temporais adequados.

Durante a escrita, os alunos são lembrados a reler o que já escreveu, afinal um escritor proficiente não deixa a revisão para o final, uma vez que esse olhar é para verificar se a ideia comunicativa está cumprindo a sua finalidade. Desse modo, o aluno poderá fazer a intervenção necessária e, a partir daí, planejar a sua continuidade.

“É dessa forma que investimos e incentivamos a formação desses pequenos escritores competentes.”, resume a professora Luciana Ennes.

“Antes eu não gostava de escrever, mas agora eu gosto e me divirto.” – André Ramalho Gonçalves – 2º ano E

“Quando eu escrevo, eu ligo a minha fábrica da imaginação.” – Juliana Andrade Graf – 2º ano E

“Eu gosto de escrever porque uso as minhas ideias e melhoro a minha escrita.” – Eduardo Amon Winarski – 2º ano E