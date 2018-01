Fim de ano… pequena reflexão

Roberta Edo

Orientação Educacional da 1ª série EM

Encerrar o ano com a sensação de dever cumprido é muito gratificante. No entanto, imbuída da função social de educadora, não posso eximir-me de refletir e planejar constantemente as ações pedagógicas para a próxima turma que chegará na 1ª série do Ensino Médio em 2018. Analiso, questiono, volto a olhar o ano que passou, num processo intenso e não linear do pensamento.

Porém, para fomentar essa reflexão é necessário pensar nos alunos que chegam no Ensino Médio, caracterizá-lo para entendermos sua condição humana. Percebemos que os alunos de 14 ou 15 anos enfrentam questões existenciais, como: “quem eu sou?” Pergunta-se se é criança ou adolescente e nesse percurso, indagam-se sobre os valores familiares e sociais apreendidos. Buscam a afirmação de sua identidade e singularidade no coletivo, no grupo escolar.

E nesse contexto, a escola tem o papel fundamental de ampliar o mundo dos alunos a partir das experiências e dos conhecimentos, reafirmando e mostrando que pertencemos à uma sociedade complexa e não somente aos pequenos grupos de convívio (família, escola, clube), promovendo vivências de diferentes papéis e em diversas realidades, ou seja, impulsionando a socialização secundária. Nesse sentido, a 1ª série do Ensino Médio do Colégio Santa Maria suscita, constantemente, a interlocução com as angústias e conflitos para que as subjetividades e identidades se revelem no espaço escolar.