Festa Junina, momento de grandes aprendizagens

Autoria: Luciana Casilli e Rosilene Moutinho Arriola

Bandeirinhas, balões, barracas, ensaios nos diferentes espaços, alunos circulando com chapéus, saias coloridas, adereços… Algo diferente está acontecendo neste espaço de aprendizado. Isso mesmo, é tempo de Festa Junina!

A Festa Junina faz parte de uma das manifestações populares praticadas no Brasil; incentiva o conhecimento sobre a nossa cultura e costumes. Pensar na Festa Junina como um bom momento para oferecer novas aprendizagens aos alunos e contar com a participação das famílias são alguns dos nossos objetivos.

É uma oportunidade de resgatar comidas típicas, brincadeiras, músicas e danças populares. No Colégio Santa Maria, uma grande jornada cultural está só começando!

Enquanto o mastro é enfeitado com flores, as crianças das diferentes séries cantam e dançam músicas do nosso folclore. Somos uma das poucas escolas que resgata a tradição de enfeitar o mastro e durante toda a festa é um local muito procurado para tirar lindas fotos.

Outro momento importante é a apresentação das danças. Cada série estuda e se aprofunda em um ritmo típico da região escolhida. Um verdadeiro festival cheio de cores e energia!

Neste ano, as turmas do 2º ano do Fundamental I dançaram o CARIMBÓ, que resgata a cultura paraense. Esse ritmo foi criado pelos indígenas e, com o passar do tempo, adquiriu uma influência do batuque africano.

Tudo foi planejado com muita dedicação. Nosso desafio é envolver os alunos para que dancem com alegria e entusiasmo. Contagiar a plateia com as músicas, as danças e toda a graciosidade dos estudantes é a expectativa de todos no dia da festa.