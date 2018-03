Ferramenta de busca não é varinha mágica

Alunos do Santa Maria recebem orientação para realizarem pesquisas na internet

A informação é um elemento de grande importância na vida humana e há até pouco tempo predominavam os formatos impressos para disseminar o conhecimento. Com as inúmeras fontes e recursos de informações disponíveis na internet, é natural que as crianças tenham dificuldade em avaliar de forma adequada o que é e o que não é dado confiável na rede.

Pensando nisso, o Colégio Santa Maria, através do NETi – Núcleo de Educação e Tecnologia da Informação-, busca desde cedo orientar os alunos no uso da web com projetos que desenvolvam habilidades na seleção e compilação de informações.

O 3º ano do Ensino fundamental I, por exemplo, está criando um material cujo foco de investigação é a vida animal. Com base em suas pesquisas na internet, as crianças aprendem a interpretar textos e a filtrar o que realmente é relevante para o preenchimento de uma ficha técnica do animal escolhido. O resultado final será uma enciclopédia virtual desenvolvida com colaboração dos alunos dos dois períodos e compartilhada para ser acessada por tablets no formato de aplicativo.

Segundo Rafael Sanches, profissional de Informática Educacional, a dica é levar os alunos a uma busca mais aprofundada, evitando utilizar o primeiro site com que se deparam. “Buscamos estimulá-los a um olhar mais crítico e seletivo, demonstrando que o Google é uma ótima ferramenta, mas não é varinha mágica.”