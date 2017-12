Férias, para que te quero?

Autoria: Sílvia Sonagere e Eduardo Parrucci

É comum pensar no período das férias como uma oportunidade única de descanso. Aproveitar os horários mais flexíveis e a possibilidade de fazer atividades que, durante o período das aulas, são difíceis de encaixar na rotina. Viajar e se divertir com a família e amigos, dormir até mais tarde, brincar com todos aqueles jogos que ficaram guardados no armário por uma boa parcela do ano, enquanto a maior parte do seu foco era o estudo.

Mas sabia que, mesmo enquanto estamos fazendo essas atividades, estamos aprendendo? Ao longo do ano, os alunos do 2º ano do Fundamental I do Santa Maria planejaram e organizaram diversas possibilidades de passeios culturais que poderiam fazer durante as férias, com base em estudos sobre o bairro de Santo Amaro. Além disso, diferentes atividades possíveis na cidade de São Paulo e até em viagens foram compartilhadas.

As diversas sugestões de passeios e atividades interessantes visam fomentar e contribuir para praticar e aprimorar os aprendizados obtidos em aula. Veja algumas das valiosas dicas, sobre como continuar aprendendo, mesmo fora da escola: