Férias escolares: possibilidade de fomentar nossa cidadania

Autoria: Roberta Edo

São Paulo é a cidade com maior oferta cultural e de lazer da América Latina, com muitas atividades e entradas gratuitas, o que nos possibilita aproveitar as férias escolares sem viajar e gastando pouco. Mas o que isso tem a ver com o termo cidadania usado no título?

Pois bem, cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa “cidade”. Ou seja, cidadania pode ser definida também como pertencimento a um Estado, a um lugar. Ora, se cidadania é o pertencimento ao lugar, como desenvolvo o sentimento de pertença a esse lugar? Penso que a ocupação e a utilização frequentes dos equipamentos da cidade nos ajuda a conhecer para familiarizarmos com esse espaço diverso e multi em seus aspectos arquitetônicos e culturais. Ou seja, quanto mais conheço, mais me torno “senhor” e responsável pelo lugar.

Nesse caminho, férias escolares podem ser momentos de apropriação da cidade e de lugares nunca antes visitados. Nossos jovens do Colégio Santa Maria são motivados e estimulados a conhecerem sua cidade, saindo de seus bairros e ocupando espaços de cultura e lazer. Fica aqui algumas dicas:

1. Centro Cultural Banco do Brasil, localizado na região central – Rua Álvares Penteado, 112 – está com programação de tetro, cinema, além do programa educativo. http://culturabancodobrasil.com.br

2. Instituto Butantan, localizado na zona oeste – Avenida Vital Brasil, 1500 – está com atividades especiais nas férias. http://www.butantan.gov.br

3. Parque da Água Branca – Avenida Francisco Matarazzo, 455 – há feira de produtos orgânicos. http://parqueaguabranca.sp.gov.br