Férias – diversão e aprendizado

Autoria: Luciana Ennes e Luciana Morita

As férias de julho servem para dar aquela parada, recarregar a bateria e voltar em agosto com energia total!

Os alunos devem aproveitar as férias para descansar, brincar e curtir a família. Mesmo que todos estejam trabalhando, devem aproveitar o tempo juntos. Criem, inventem, resgatem brincadeiras antigas. É trabalhoso, mas vale a pena!

Torne sua casa um ambiente divertido, faça cabana com os lençóis, um dia de piquenique na sala ou no quintal, brinque de mestre cuca, faça um cinema com pipoca, jogue jogos de tabuleiro, construa um castelo com caixas de papelão. Esses momentos tornarão as férias deliciosas e com certeza serão guardados com carinho na memória.

Os alunos do 2º ano do Fundamental II do Colégio Santa Maria levam para casa sugestões de passeios culturais pela cidade, indicação de leitura e desafios, como por exemplo, fazer uma coleção com elementos da natureza. Um simples passeio no parque torna-se ainda mais especial se for feito por um pequeno explorador que tem a missão de encontrar elementos especiais para sua valiosa coleção.

Ao retornar das férias, os alunos apresentarão a sua coleção para os amigos e contarão as aventuras que viveram em busca destes elementos.

Também escolhem, em uma lista com três livros, um título para ler, mas o gosto pela leitura é tão grande que, ao fazermos a proposta, muitos alunos disseram que iriam ler os três. Até surgiu a ideia de cada amigo comprar um e depois organizarem um clube de trocas. Assim, todos terão a oportunidade de fazer a leitura de três livros cheios de contos e encantos.

Férias… Tempo de descansar, brincar, passear, assistir a filmes, peças teatrais, viajar, estar com a família e muito mais…

Tempo de ler muito, aprender e viajar através da imaginação!