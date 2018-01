Autoria: Muriel Rubens

Alunos do 4º ano constroem circuitos eletrônicos

Neste mês, nas aulas de tecnologia dos alunos do 4º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria, iniciamos um novo projeto denominado “Eu, Engenheiro (a)”. Os alunos, que anteriormente passaram por um semestre dedicado à aprendizagem de programação e criação de games, agora vêm sendo desafiados a projetarem e criarem soluções no mundo físico através de eletrônica e mecânica.

Durante o processo, utilizando sensores, motores e outras peças que se conectam através de ímãs, as crianças elaboram protótipos de pequenas engenhocas para o seu dia a dia. Mas antes disso, na primeira aula, a curiosidade já estava a todo vapor. Afinal, o professor não explicava o funcionamento das peças, cabendo ao aluno (a) identificar os circuitos e pesquisar suas funções através da experimentação e do levantamento de hipóteses. Os professores apenas instigavam e mediavam a experiência autônoma baseada no conceito “Faça você mesmo”.

Na próxima etapa, nossos “engenheiros e engenheiras” projetarão seus circuitos, primeiramente planejando-os no papel, para posterior construção, passando certamente pelo importante processo de repensar e refazer.

Assim, através de um “brinquedo” formado por pequenos blocos de circuitos eletrônicos, a tecnologia colabora intensamente com a construção do conhecimento científico.