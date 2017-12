Extracurricular – momento de avaliar e repensar as opções para 2017

Autoria: Adriana Tiziani

Final de ano chegando, professores fechando notas e os alunos colhendo os frutos que plantaram ao longo do ano.

Com as atividades dos cursos extracurriculares do Santa Maria também acontece este fechamento, que culmina com a programação de atividades diferenciadas seja na semana da Mostra de Arte, Dança, Música e Tecnologia, no English Game Day ou na troca de faixas de Judô.

Com este fechamento os instrutores de cursos entregam às famílias de alunos de Pré ao 5º ano, uma avaliação que geralmente destaca os objetivos trabalhados, caracteriza o grupo, as habilidades adquiridas e quais ainda precisam ser desenvolvidas. O relatório mostra uma dimensão diferenciada da participação dos alunos, já que não recebem conceitos que irão para o boletim acadêmico, mas para o seu “boletim” pessoal. Saber, por exemplo, sobre sua musicalidade, empenho no estudo do violão, é importante para poder dar continuidade no estudo do instrumento e no ano seguinte mudar de turma, passando de nível iniciante para intermediário.

Também é o momento de experimentar outras aprendizagens. Se participou do curso de Ballet e não se identificou tanto com ele, é hora de experimentar outras vivências e, quem sabe, aprender japonês, teclado, ou mesmo fazer aula de yoga.

Os cursos têm características diversas que atendem uma infinidade de gostos, sempre tendo como objetivo fazer com que as crianças e jovens tenham uma oportunidade a mais de aprendizagem, de desenvolver habilidades e competências que nem sempre são contempladas nas atividades curriculares. Hora de experimentar e aprender a gostar de alguma coisa que a complete, seja praticando um esporte, dançando, cantando, interpretando ou mesmo aprendendo a se organizar para os estudos.

Que através destas escolhas os alunos e alunas possam aprender a enxergar suas opções seja na escola ou na vida, visando sempre o melhor para seu crescimento pessoal.