Extracurricular além dos muros do Colégio

O Santa Maria incentiva os alunos a participarem de atividades esportivas e entre elas o futebol é, sem dúvida nenhuma, a preferência dos meninos, a paixão nacional

A partir do 6º ano do Fundamental II, ao escolherem esta modalidade, já começam a participar de jogos amistosos com outras escolas e também de campeonatos. Percebe-se o quanto essas novas situações de disputa são difíceis, porém, tão importantes para o desenvolvimento emocional dos alunos que irão se confrontar com colegas mais habilidosos e menos habilidosos, com colegas mais maliciosos e outros tantos mais “ingênuos” e o quanto irão se fortalecer ao ouvir gritos de colegas pedindo a bola, ou reclamando porque não fizeram o gol, ou mesmo para o goleiro que deixou passar a bola e começa a reclamar da defesa. E não é só isso: muitas vezes, eles enfrentam a hostilidade de adversários.

Em todo esse contexto, entra a importância do técnico para fortalecê-los e incentivá-los a enfrentar o inusitado e procurar fazer o seu melhor.

A vida é assim, cheia de desafios e de tomada de decisões e os jovens alunos tiram vantagem dessas vivências no futebol, que vão levar para toda vida, pois durante um jogo em que eles se veem, em questões de segundos, terem que decidir se chutam a bola para o atacante direito ou se arriscam direto o chute para o gol.

O trabalho vai mais além, na verdade além dos muros da escola, pois quando saem do seu espaço com o seu uniforme, estão mostrando que educação estão recebendo, como devem se comportar e é hora de lembrar que, se ensinamos e cobramos o respeito, devem respeitar as pessoas, se trabalhamos o respeito ao espaço, têm que recolher o lixo que produziram e jogar no lugar correto, se sujaram, têm que limpar. Vão passar por uma situação com um profissional diferente? Têm que respeitá-lo.

E é assim que a vida vai se encarregando dessas experiências e mostrando aos educadores o quanto vale a pena investir nesse trabalho.

E eles confirmam na prática tudo isso. Recentemente, um grupo de alunos do Futebol de Campo participou de uma Clínica de Futebol Society Adidas no Playball Pompeia. Os alunos se comportaram exatamente como se espera deles: respeitosos, participativos, educados. Receberam todos os desafios com disposição e voltaram felizes com os professores depois dessa nova experiência vivida, em que os técnicos disseram que as situações pelas quais passaram são as mesmas pelas quais passam os jogadores profissionais.

E a paixão pelo futebol? Essa só aumenta!