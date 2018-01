Exposição Folclore Brasileiro na Biblioteca

Durante todo o mês de agosto, esteve aberta à visitação na Biblioteca Pe. Moreau do Santa Maria a “Exposição Folclore Brasileiro”

Todos os ambientes foram decorados com lendas, personagens, parlendas, cantigas, trava-línguas, frases populares e objetos do folclore nacional. Um mapa foi colocado na sala de estudos representando as lendas de cada região do Brasil.

As Aulas de Biblioteca do Pré ao 5º ano do Fundamental I também seguiram essa temática. Foram contadas histórias de livros como “A cabra cabriola”, “A risada do Saci”, “Bumba-meu-boi”, “Negrinho do pastoreio” e “Receita pra pegar Saci”.

Os alunos ficaram encantados e envolvidos pelo universo das histórias do imaginário popular brasileiro, interagiram com os personagens espalhados pela biblioteca e fizeram trabalhos em sala de aula sobre o que viram na exposição, incentivando-os a pesquisarem mais sobre o tema.

Muitos alunos levaram os pais para visitar a exposição e o 3º ano do Fundamental I interagiu no ambiente com os idosos do lar Espaço Aberto, onde fazem um projeto de inserção social. Foi muito enriquecedor!