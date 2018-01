Autoria: Tauany Pazini

A adolescência é uma fase repleta de transformações físicas, linguísticas, mentais e psicológicas, e uma das dificuldades mais comuns entre os adolescentes é conseguir entender as mudanças que acontecem nessa fase da vida, o que acaba refletindo em suas emoções e gerando conflitos na escola e na família.

Com base nessa temática, os alunos do 8º ano do Santa Maria elaboraram e montaram na Biblioteca a exposição “Conflitos na Adolescência”, colocando em discussão os conflitos sofridos nessa difícil fase. Baseados nos livros trabalhados na série, os alunos apresentaram personagens adolescentes e seus conflitos pessoais, além de trazerem outros personagens de obras literárias conhecidas e de sucesso entre os adolescentes.

Dentre os conflitos abordados estavam: o bullying, a intolerância, a chegada da puberdade, os vícios e contato com drogas, o primeiro amor, a pressão para fazer escolhas e os conflitos com os pais/familiares.

Além de apresentarem os personagens, os alunos expuseram suas redações do Projeto Atualidades que foram escritas com base nessa temática, e ao final, convidaram os visitantes a responderem uma enquete sobre os conflitos já sofridos.

A exposição foi visitada por todos os alunos do Fundamental II, que se identificaram com o tema e puderam discutir e refletir sobre esses conflitos, pois, ao vê-los apresentados em uma exposição, é possível enxergá-los como um todo, um problema coletivo e não individual, tornando-o, de certa forma, mais leve, mais fácil de ser entendido e superado por quem está passando por eles.