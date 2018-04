EXPLICAR PARA APRENDER

Autoria: Anibal de Azevedo Soares

No Ensino Médio do Colégio Santa Maria, nas aulas de Matemática, os alunos são estimulados a explicar os processos que os levam a um resultado. O aluno tem o hábito de dizer “mas deu certo”. No entanto, uma equação simples pode ser resolvida de maneiras que chegam ao mesmo resultado, não necessariamente por caminhos corretos. Por exemplo:

Na forma incorreta

X + 2 = 4

X = 4 : 2

X = 2

Ou na forma correta

X + 2 = 4

X = 4 – 2

X = 2

Não estamos preocupados apenas com o resultado correto, mas com que os caminhos percorridos sejam os mais adequados e, para isso, cobramos que o aluno fale e demonstre seus passos para a obtenção de um resultado.

Os alunos com melhores desempenhos atuam, inclusive, como monitores, auxiliando colegas da mesma série e/ou de outras séries. O fato de explicar ao próximo os ajuda a rever e assimilar conteúdos.

O aluno que sabe explicar seus caminhos, que sabe encontrar seus erros e corrigi-los, enfrenta com mais facilidade exercícios mais desafiadores ou mais difíceis. Além disso, consegue transferir seu conhecimento a outras disciplinas, como, por exemplo, a situações problema de Física.

Ao explicar, com suas palavras, o aluno vai adquirindo vocabulário específico e ampliando sua forma de falar, mesmo que numa linguagem menos formal, ao ajudar os colegas.

Quanto mais o aluno sabe se explicar, mais facilmente ele aprende novos conteúdos desenvolvidos.