Experimentação em dose dupla

Autoria – Thiago Tassinari Lopes

Como é tradição no Ensino Médio do Santa Maria, realizamos a IX edição da SISA (Simulação Interna do Santa Maria), um evento organizado exclusivamente pelos alunos cujo objetivo é simular eventos históricos reais, vivenciando discussões que podem inclusive alterar completamente o desfecho original.

Um grande número de alunos do Ensino Médio participa do evento, porém, nem todos se interessam por essa atividade. Assim, com o intuito de oferecer alternativas diversificadas aos alunos das três séries não participantes da SISA, a equipe da área de Ciências da Natureza e Matemática elaborou algumas atividades para serem desenvolvidas ao longo da mesma semana:

Para a 1ª e 2ª Série:

· Práticas especiais de Química;

· Aulas integradas de Biologia e Sociologia sobre Doenças Negligenciadas;

· Oficinas de Matemática aplicada à Física Experimental;

Para a 3ª Série:

· Jornada Experimental de Física;

· Jornada Experimental de Biologia.

As práticas de Química foram ministradas pela dupla de docentes do componente curricular (professor Maurício Rodrigues e professor Thiago Lopes), com a colaboração do responsável pelo Laboratório (Cássio). Os alunos da 1ª série foram desafiados a determinarem as densidades da água e do leite. Para isso, tinham à disposição diversas vidrarias de laboratório (béquer, proveta, pipeta, balão volumétrico e picnômetro), além de balanças analíticas. Ao longo da aula, os alunos utilizaram todas as vidrarias com o objetivo de fazer com que os alunos percebessem que, embora todas sejam vidrarias volumétricas, suas precisões são diferentes. Por fim, ao comparar os valores de densidade obtidos experimentalmente, perceberam que a precisão do picnômetro é a maior sendo, assim, a mais adequada para a determinação da densidade de líquidos. Uma vez tendo chegado a essa conclusão, determinaram a densidade do leite utilizando o picnômetro.

Os alunos da 2ª série realizaram um procedimento muito comum em laboratórios de análises químicas denominado titulação ácido-base. Para isso, utilizaram vinagre comercial e hidróxido de sódio. O objetivo dos alunos era, por meio desta técnica, verificar se a acidez indicada no rótulo do frasco de vinagre comercial correspondia à quantidade de ácido acético presente na amostra. Ao final do procedimento, os alunos compararam seus resultados com as informações fornecidas pelo rótulo e chegaram à conclusão de que a acidez da amostra correspondia à indicada no rótulo.

Os alunos participantes gostaram da proposta de participar de atividades diferentes da rotina diária. Segundo eles, o fato de terem tido aulas no laboratório com dois professores trabalhando em conjunto foi uma experiência interessante e enriquecedora. Para os professores, mais um movimento para tornar a Ciência viva e instigadora.